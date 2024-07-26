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لبنان

من على الحدود مع لبنان... قائد عسكريّ إسرائيليّ يُهدّد: هجومنا سيكون حاسماً

Lebanon 24
26-07-2024 | 08:10
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أجرى قائد القيادة الشمالية الإسرائيليّة أوري غوردين زيارة إلى فريق القتال التابع للواء "غولاني" برفقة قائد اللواء وقادة آخرين.
وقال قائد القيادة الشمالية: "نحن ملتزمون بتغيير الواقع الأمني هنا في الشمال. سيتمكن جميع سكان المطلة وكل سكان الشمال من العودة إلى منازلهم". 
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وأضاف: "دعمنا يأتي من السكان، دعمنا يأتي من المدنيين، ووجوهنا وبنادقنا موجهة نحو العدوّ، وعندما يحين الوقت ونبدأ الهجوم، سيكون هجوماً حاسماً وقاطعًا".
 
 
 

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