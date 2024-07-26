إسرائيل استهدفت منزلاً في مركبا... من استشهد من صفوف "الحزب"؟ (فيديو)

#عاجل بعد رصد دخولهم إلى مبنى عسكري: جيش الدفاع يهاجم خلية إرهابية في جنوب لبنان
🟡خلال اليوم، رصدت قوة من الـ وحدة 869 عدد من المخربين وهم يدخلون إلى مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة مركبا. وبعد فترة قصيرة من الرصد، هاجمت طائرات سلاح الجو المبنى وبداخله… pic.twitter.com/sSWnwNNb09
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 26, 2024
#عاجل بعد رصد دخولهم إلى مبنى عسكري: جيش الدفاع يهاجم خلية إرهابية في جنوب لبنان
🟡خلال اليوم، رصدت قوة من الـ وحدة 869 عدد من المخربين وهم يدخلون إلى مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة مركبا. وبعد فترة قصيرة من الرصد، هاجمت طائرات سلاح الجو المبنى وبداخله… pic.twitter.com/sSWnwNNb09