إسرائيل استهدفت منزلاً في مركبا... من استشهد من صفوف "الحزب"؟ (فيديو)

نعى "حزب الله" الشهيدين عباس حسين حمود وفضل سميح نور الدين من بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وكانت طائرة حربيّة إسرائيليّة استهدفت اليوم منزلاً في بلدة مركبا، ما أدّى إلى استشهاد حمود ونور الدين.

ونشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي في هذا السياق فيديو للحظة إستهداف المنزل في مركبا.