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لبنان

آخر مستجدات الجبهة الجنوبية: قذائف مدفعية على مطل بركة النقار عند أطراف شبعا وقصف فوسفوري

Lebanon 24
26-07-2024 | 08:15
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سقطت 4 قذائف مدفعية على مطل بركة النقار عند أطراف بلدة شبعا، وتعرض محيط حمى راشيا الفخار لقصف بالقذائف الفوسفورية، مصدره مرابض العدو المنصوبة داخل منطقة الجولان السورية المحتلة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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