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لبنان

بري إستقبل جان العلية

Lebanon 24
26-07-2024 | 08:37
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،  رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
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