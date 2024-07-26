دبوسي بحث مع سفير إيطاليا في سبل تطوير العلاقات والتعاون الاستثماري

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وأعرب مارسيللي عن سروره بوجوده "في غرفة طرابلس والشمال للإضاءة على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الإيطالية اللبنانية وعلى الدور الإيجابي الذي تقوم به بلاده تجاه لبنان في مختلف المجالات لا سيما أن إيطاليا تلعب دورا حيويا في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان (اليونيفل) ودورا تدخليا في المجالات الإجتماعية من خلال دعمها لما يقارب 20 منظمة غير حكومية وفي قطاعات اقتصادية متنوعة كالمشاريع الزراعية وفي القطاعات التربوية والثقافية وتعزيز حرمة المبادلات التجارية". استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير إيطاليا فابريسيو مارسيللي، بحضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، حيث جرى البحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الإيطالية - اللبنانية عموما ومع طرابلس الكبرى خصوصا، في إطار مجموعة متنوعة من المشاريع الإنمائية ذات الإهتمام المشترك والتي تعكس التعاون الإستثماري والإقتصادي والثقافي القائم بين بلدين صديقين تجمعهما الشراكة الأورو متوسطية.وأعرب مارسيللي عن سروره بوجوده "في غرفة طرابلس والشمال للإضاءة على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الإيطالية اللبنانية وعلى الدور الإيجابي الذي تقوم به بلاده تجاه لبنان في مختلف المجالات لا سيما أن إيطاليا تلعب دورا حيويا في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان (اليونيفل) ودورا تدخليا في المجالات الإجتماعية من خلال دعمها لما يقارب 20 منظمة غير حكومية وفي قطاعات اقتصادية متنوعة كالمشاريع الزراعية وفي القطاعات التربوية والثقافية وتعزيز حرمة المبادلات التجارية".

من جهته، أكد دبوسي أن "زيارة السفير مارسيللي تؤسس لبناء علاقات متينة بين البلدين"، لافتا الى "ما لدى غرفة طرابلس الكبرى من خطط مستقبلية تتيح لها أن تلعب دورا أساسيا في تطوير الإقتصاد اللبناني من طرابلس الكبرى وكذلك توثيق العلاقات والروابط مع كل مكونات المجتمع الدولي وبشكل خاص مع إيطاليا بإعتبارها تشكل جزءا محوريا في إقتصادات العالم وكذلك دورها المميز والمشكور في دعم جهود السلام الأمن والسلام في لبنان".



ومن ثم كانت جولة للسفير مارسيللي في مشاريع الغرفة ومختبرات الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء.