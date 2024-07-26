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لبنان

الحلبي تابع امورا تربوية مع مفتي عكار والنائب متى

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:15
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع النائب نزيه متى على رأس وفد من منطقته، وتابع معه الحاجات التربوية للمنطقة ، ومنها اختيار إدارات للمدارس الرسمية التي تشغر إداراتها.
 ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من قطاع التعليم العالي في" تيار المستقبل" برئاسة الدكتور محمد صميلي ضم: مدير صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك والدكاترة علي الربيع ومحمد قبرصلي ويحيى الربيع، ورحب بهم مؤكدا ان" المحافظة على الجامعة اللبنانية هي في مقدمة اهتماماته وعنايته "، مشيرا إلى"مساعيه المستمرة لتغذية الصندوق الذي يعمل لخدمة جميع الأساتذة"، وكشف انه "طلب من رئيس الجامعة اللبنانية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الجامعة، آملا بأن يتم اختيار الأفضل.
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واكد الوفد الحرص على "تحصين الجامعة اللبنانية وتفرغ الأساتذة المتعاقدين المستحقين، لأنها جامعة كل الناس ودورها الوطني بالغ الأهمية ، والحرص نفسه على جميع العاملين في الجامعة" .
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام اسحق على رأس وفد  من كبار المسؤولين في المركز ، وتسلم منها لائحة بالخبراء الذين يتم تدريبهم على كتابة مناهج المواد، معتبرا ان" ورشة تطوير المناهج هي أهم خطوة استراتيجية في التربية ، وهي الإنجاز الذي يبقى ويستمر لتطوير الموارد البشرية".
كما اطلع على خارطة الطريق التي تحدد تفاصيل تطبيق المناهج وتدريب المعلمين وإعداد الكتب المدرسية. ثم انضم إلى الاجتماع المدير العام للتربية  عماد الأشقر حيث تم عرض المرحلة المقبلة والموازنات المقدرة والحاجات على الصعد كافة.
واستقبل الوزير الحلبي مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا يرافقه نضال عبد الله من نقابة المدارس الخاصة التعليمية في الأطراف ووفد من عكار ، ورحب الوزير بالمفتي زكريا والوفد المرافق معبرا عن" اهمية دوره الوطني الجامع ، والإحترام الذي يحظى به في كل المناطق لما يتمتع به مواقف ومن كلمة طيبة ".
واطلع منه على الأوضاع التربوية في القطاعين الرسمي والخاص ، وقدر متابعته وعنايته بالتربية.
واعرب المفتي زكريا عن تقديره" للجهود التي يبذلها الوزير في أصعب الظروف من اجل استمرار التعليم وتطوير المناهج التربوية وإجراء الإمتحانات الرسمية "، ووجه إليه الدعوة لزيارة منطقة جرد عكار ورعاية احتفال تربوي في مدرسة قبعيت، ووعده الوزير بتلبية الدعوة وافتتاح مدرسة فنيدق أيضا ،مؤكدا "اهتمامه بهذه المنطقة العزيزة من لبنان".

 
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