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لبنان

قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:26
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أفادت الـ"أم تي في" أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيُعلن عن قرار تنفيذي بما يتعلق بهجرة اللبنانيين إلى الولايات المتحدة الأميركية.
 
 
وأشارت إلى أنّ هذا القرار سيكون لمصلحة اللبنانيين.
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