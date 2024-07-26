قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟

أفادت الـ"أم تي في" أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيُعلن عن قرار تنفيذي بما يتعلق بهجرة اللبنانيين إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أنّ هذا القرار سيكون لمصلحة اللبنانيين.