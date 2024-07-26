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لبنان

إخماد حريق في أحراج بلدة برج اليهودية المنية

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:12
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إندلع حريق في أحراج بلدة برج اليهودية ـ كرم الأخرس في قضاء المنية ـ الضنية، أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، وقد ساعدت شدة الرياح وسرعتها في اتساع رقعة الحريق واقترابه من المناطق السكنية.
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وقد تدخلت فرق إطفاء الدفاع المدني، بعد مناشدات ونداءات إستغاثة من المواطنين، وعملت على إخماد النيران.
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