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لبنان

ثلاثة جرحى في حادث سير على أوتوستراد بخعون

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:22
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أصيب ثلاثة أشخاص في حادث سير وقع على أوتوستراد بخعون - مراح السراج في الضنية إثر اصطدام سيارة من طراز "مرسيدس" بسيارة من نوع "رابيد". وقد قامت ثلاثة فرق إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة بالعمل على إسعاف المصابين قبل نقلهم إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.
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