بلدية برج اليهودية تمنع مرور الدراجات الناريّة المزعجة في البلدة

أعلن رئيس بلدية برج اليهودية - كرم الأخرس في قضاء المنية ـ الضنية عامر العويك، في بيان، "منع مرور الدراجات الناريّة ذات الأصوات المزعجة في البلدة تحت طائلة الحجز والمصادرة، وذلك بعد أن أصبحت هذه الدراجات مصدر قلق وإزعاج كبير وخطير، ليلاً ونهاراً، على سكان البلدة داخل الأحياء السكنية وخارجها، وبشكل غير مقبول".

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