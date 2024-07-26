مختار كفرنيس الشوفية: كنيسة مار الياس تفتح أبوابها مجددا أمام المؤمنين

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أعلن مختار كفرنيس الشوفية جوزف الخوري أن "كنيسة مار الياس في البلدة تفتتح أبوابها مجددا أمام المؤمنين، وقال في بيان: "بعد ثلاثين سنة على اتخاذ قرار إعادة بناء كنيسة مار الياس في كفرنيس التي دمرت في الحرب، ها هي ترفع اليوم لتمجيد الرب بقديسيه".وشكر الخوري، "باسم أهالي البلدة مقيمين ومغتربين، لكل من ساهم من علمانيين ورجال دين ودنيا، إن بصلاتهم أو بفلس الأرملة، لتعود كنيسة مار الياس الحيّ شفيع البلدة فاتحة أبوابها لكل طالب شفاعة وبركة"، وقال: "الشكر دائما لله، إن قداس الشكر الذي احتفل به رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر لتكريس الكنيسة ومذبحها، شارك فيه أكثر من 1500 شخص من أبناء البلدة والجوار، والشكر له لأنه منذ توليه مقاليد الأسقفية، رغم التحديات التي واجهت كل اللبنانيين منذ خمس سنوات، شجعنا كي لا نستسلم، ونعمل جاهدين لإتمام البناء الجديد، وهو إلى جانبنا".