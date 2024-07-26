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لبنان

عن "الدواجن" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الزراعة

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:32
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أكدت وزارة الزراعة "مطابقة قطاع الدواجن لمعايير سلامة الغذاء"، مشيرة إلى أنها "تركز على تعزيز سلامة الغذاء، حفاظاً على صحة المواطنين وسمعة المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية".

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وأوضحت أن "قطاع الدواجن يخضع للقرارات التنظيمية المتعلقة بالتسجيل الصحي والشروط المطلوبة لإنشاء وتشغيل المنشآت لضمان منتجات سليمة وخالية من الملوثات".

وأشارت إلى أنها "نظمت دورات تدريبية للعاملين في قطاع الدواجن، شملت كيفية الحفاظ على سلامة المنتج من المزرعة إلى المستهلك".

وأشادت بـ"قطاع تربية الدواجن في لبنان، الذي أصبح استراتيجيا في الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أنه "يتم تصدير بيض الأكل الفائض إلى العديد من الدول، بعد إخضاعه للفحوص اللازمة، من دون أي مشاكل أو رفض".

كذلك، أكدت الوزارة "استمرارها في التعاون والتنسيق مع النقابات المعنية للحفاظ على هذا القطاع".

لبنان

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