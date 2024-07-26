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لبنان

شيماء خرجت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:49
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة القاصر المفقودة: شيماء احمد الحجيري (من مواليد عام 2009، لبنانيّة).
وأشارت في بيان أن الحجيري غادرت منزل ذويها، الكائن في بلدة عرسال/ محلّة الساحة العامة، عند السّاعة 20،00 من تاريخ 24-7-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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أضاف البيان:" لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم:230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
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