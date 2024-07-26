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لبنان

أمرٌ غير متوقع.. هذا ما فعله سوريون في البقاع!

Lebanon 24
26-07-2024 | 11:30
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دهمت قوّة من مخابرات الجيش بلدة بر الياس، اليوم الجمعة، حيث جرى توقيف عدد من السوريين لتزويرهم أوراقا ومستندات رسمية وادعائهم أنهم من عشيرة آل الويس (مكتومي القيد).
 
وعلى الأثر، باشرت مديرية المخابرات التحقيقات بعدما اعترف احد الموقوفين بالتزوير.
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