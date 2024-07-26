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لبنان

أطلقتها دبابة.. قذيفة إسرائيلية تطالُ منزلاً في كفرشوبا!

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:30
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أطلقت دبابة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، قذيفة باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا - قضاء حاصبيا.
 
وعلى الأثر، توجهت فرق الإسعاف إلى مكان الإستهداف الذي قيل إنه مأهول بالسكان.
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لبنان

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