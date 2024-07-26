أطلقتها دبابة.. قذيفة إسرائيلية تطالُ منزلاً في كفرشوبا!

أطلقت دبابة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، قذيفة باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا - قضاء حاصبيا.

وعلى الأثر، توجهت فرق الإسعاف إلى مكان الإستهداف الذي قيل إنه مأهول بالسكان.