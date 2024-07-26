كلامٌ يهم اللبنانيين من وزير الإتصالات.. هذه تفاصيله

قال وزير الإتصالات جوني القرم إنّ ستحصل تباعاً على أموالها المرصودة لها من موازنة العام 2024 وذلك بغرض صيانة شبكات الإتصالات.



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ورداً على سؤال عن مطالب موظفي شركتَي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، يُشير القرم إلى أن "موضوع "العقد الجماعي" لا يزال عالقاً، إنما البحث جارٍ من أجل التوصّل إلى حل مُرضٍ، والمفاوضات مستمرة لهذه الغاية". وذكر القرم في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه يقوم بمساعي للوصول إلى حل على صعيد إضراب العاملين في هيئة "أوجيرو" الذي سيبدأ يوم الإثنين المقبل، وقال: "هناك اجتماع مقرّر لهذه الغاية مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الإثنين المقبل، كما طلبت موعداً للقاء قريب مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتنسيق مع رئيس لجنة الاتصالات النيابية".ورداً على سؤال عن مطالب موظفي شركتَي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، يُشير القرم إلى أن "موضوع "العقد الجماعي" لا يزال عالقاً، إنما البحث جارٍ من أجل التوصّل إلى حل مُرضٍ، والمفاوضات مستمرة لهذه الغاية".