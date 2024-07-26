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لبنان

كلامٌ يهم اللبنانيين من وزير الإتصالات.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-07-2024 | 13:14
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قال وزير الإتصالات جوني القرم إنّ ستحصل تباعاً على أموالها المرصودة لها من موازنة العام 2024 وذلك بغرض صيانة شبكات الإتصالات.
وذكر القرم في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه يقوم بمساعي للوصول إلى حل على صعيد إضراب العاملين في هيئة "أوجيرو" الذي سيبدأ يوم الإثنين المقبل، وقال: "هناك اجتماع مقرّر لهذه الغاية مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الإثنين المقبل، كما طلبت موعداً للقاء قريب مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتنسيق مع رئيس لجنة الاتصالات النيابية".
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ورداً على سؤال عن مطالب موظفي شركتَي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، يُشير القرم إلى أن "موضوع "العقد الجماعي" لا يزال عالقاً، إنما البحث جارٍ من أجل التوصّل إلى حل مُرضٍ، والمفاوضات مستمرة لهذه الغاية".
وعن مصير خطة الطوارئ التي يسعى إليها في إطار ما يسمّى بـPlan B لتأمين شبكة اتصالات وإنترنت في حال حصول حرب إسرائيلية موسّعة على لبنان واستهداف بناه التحتية، يقول القرم: "نعمل على هذا الموضوع بكل جديّة وبشكل حثيث. هناك حلول وُضعت على سكّة التنفيذ، لكننا نُبقي على الموضوع قيد السريّة التامة تجنّباً للإفصاح عن الخطة أمام العدوّ".
 
 
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