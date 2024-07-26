بعد جهود كبيرة.. الجيش والدفاع المدني يُخمدان حريق بزال العكارية

أعلنت قيادة الجيش، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية تمكنت بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني، من إخماد حريق شبّ بين بلدتي قبعيت وبزال - عكار.

من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في بلدة بزال العكارية.

وبحسب المديرية، فقد واجه العناصر صعوبات متعددة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق وسرعة الهواء التي تسببت بانتشار النيران.

وإثر ذلك، نجحت جهود العناصر بالحؤول دون وصول النيران الى المنازل بعد أن كانت قد باتت على مقربة من وحدتين سكنيتين.