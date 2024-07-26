في باريس.. تكريم البعثة اللبنانية إلى الأولمبياد

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وحضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر ورئيس البعثة المحامي فرنسوا سعادة وعدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا.وتم استقبال الجميع على إيقاع وأغاني وطنية لفرقة الدبكة اللبنانية، وكانت كلمة بالمناسبة للقائم بالأعمال زياد طعان رحب فيها باللاعبين واللاعبات، آملاً تحقيق النتائج المشرفة.ورد جلخ شاكراً ومقدراً مبادرة التكريم، مؤكداً "أن البعثة ستبذل كل ما لديها لأجل تحقيق النتائج الطموحة".