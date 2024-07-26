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لبنان

في باريس.. تكريم البعثة اللبنانية إلى الأولمبياد

Lebanon 24
26-07-2024 | 15:10
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أقام القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا المستشار زياد طعان حفلاً تكريمياً على شرف البعثة اللبنانية.
 
وحضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر ورئيس البعثة المحامي فرنسوا سعادة وعدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا.
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وتم استقبال الجميع على إيقاع وأغاني وطنية لفرقة الدبكة اللبنانية، وكانت كلمة بالمناسبة للقائم بالأعمال زياد طعان رحب فيها باللاعبين واللاعبات، آملاً تحقيق النتائج المشرفة.
 
ورد جلخ شاكراً ومقدراً مبادرة التكريم، مؤكداً "أن البعثة ستبذل كل ما لديها لأجل تحقيق النتائج الطموحة".
 
وفي الختام، قدم جلخ الى المستشار طعان درع اللجنة الأولمبية اللبنانية.
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