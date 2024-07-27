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لبنان

إجتماعات تحضيرية قبل إطلاق "الجبهة المعارِضة الموسعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2024 | 01:15
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قال مصدر مطلع "ان الاجتماعات الموسعة والبعيدة عن الإعلام لممثلي القوى المعارضة التي عقدت الأسبوع الفائت أعطت ثمارها على ما يبدو  لناحية الإتفاق على شكل الجبهة المعارضة الموسعة وبرنامجها السياسي وخارطة طريقها ومقرها الحيادي ولجنة المتابعة المصغرة التي ستنبثق عنها بعد أول لقاء جامع.
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وأشار المصدر الى أن زيارة النائب السابق الدكتور  فارس سعيد الى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بكفيا قبل أيام أتت في سياق النقاش حول بعض التفاصيل الشكلية والسياسية للجبهة. وختم المصدر أن الأيام المقبلة سوف تشهد بعض الإجتماعات المكثفة من أجل تحديد بعض الأمور للوصول الى موعد إعلان هذه الجبهة التي سوف تضم أحزابا وشخصيات سياسية ، قانونية وإعلامية ، بالإضافة الى عدد من المعنيين بالشأن العام .
وفي سياق متصل، قال مصدر نيابيّ مُعارض، "اننا انتقلنا من معركة رئاسية الى معركة لمحاولة كسرنا وتركيعنا، وفي حال استسلمنا اليوم نكون سلمنا البلد لحزب الله، لذلك سنبقى نخوض المواجهة من الصفوف الامامية منعا لسقوط البلد المدوّي".
وقال "إنّ رفض "الثنائيّ الشيعيّ" الإجتماع بنواب المعارضة لسماع مبادرتهم الرئاسيّة يدلّ على أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" يرفضان التشاور والحوار.
وأشار المصدر إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُريد فقط حواراً بشروطه، للخروج بتوافق على مرشّحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.
وقال "رفض الفريق الآخر الاجتماع بوفد المعارضة يشكل ادانة له، فقد باتت شروطه للحوار الذي يروج له واضحة، وتقول "اما تأنون انتم الينا والا لا نقبل الحوار معكم".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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