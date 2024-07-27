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لبنان
مرجع روحي ماروني: علينا التفاعل مع أبناء الرعية
Lebanon 24
27-07-2024
|
01:30
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أبدى مرجع روحي ماروني إعجابه بالكنيسة الأرثوذكسية التي بناها المطران نيفون صيقلي في ضهور زحلة وأشاد أمام ضيوفه بالمهندسين المعماريين الذين شيدوها على الطراز الروسي وهي فريدة في شكلها في محيطنا العربي.
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ولفت المصدر الراوي الى أن المرجع أكد أنه سيكون في مقدمة الحاضرين في إفتتاح هذه الكنيسة وسيشارك في القداس الإحتفالي لتكريس الكنيسة وتدشينها.
ولفت المرجع الروحي الى أن هذه الصروح الدينية تؤكد عمق تشبثنا بأرضنا، ولكن علينا جميعاً التفاعل مع أبناء الرعية من أجل الحفاظ على جمهور الكنيسة المتنوع في لبنان، وذلك من أجل التناغم مع الشريك في الوطن بهدف بناء دولة لبنان الحاضنة لجميع أبنائها وطوائفها .
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