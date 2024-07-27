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لبنان

أزمة مالية تصيب نائبا معارضا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2024 | 02:15
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يمرّ نائب سُنّي معارض بأزمةٍ ماليّة، تفاقمت في الأيام الأخيرة بسبب خلافاته مع شركائه، الامر الذي دفعه إلى إقالة عدد من المساعدين لديه، حتى فرغ مكتبه من الموظّفين كلياً.
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المصدر: لبنان 24
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