أزمة مالية تصيب نائبا معارضا

يمرّ نائب سُنّي معارض بأزمةٍ ماليّة، تفاقمت في الأيام الأخيرة بسبب خلافاته مع شركائه، الامر الذي دفعه إلى إقالة عدد من المساعدين لديه، حتى فرغ مكتبه من الموظّفين كلياً.

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