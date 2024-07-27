الاستعدادات انطلقت.. هذا ما سنشهده في 4 آب

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يتحضر أهالي شهداء انفجار 4 آب لاحياء الذكرى الرابعة للانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت وأدى الى استشهاد مئات الاشخاص وجرح الالاف.وللمناسبة اشارت المتحدثة باسم أهالي شهداء انفجار المرفأ المدنيين ماريانا فوضوليان عبر "لبنان 24" الى ان احياء الذكرى هذا العام، لن يختلف عن السنوات الماضية، لافتة الى ان مسيرتين ستنطلقان واحدة من وسط بيروت وأخرى من مبنى فوج الاطفاء على ان تلتقيا في مكان الانفجار في مقابل مرفأ بيروت عند تمثال المغترب، حيث سيكون هناك رفع للصلاة عن نية الشهداء والجرحى والمصابين الذين يعانون حتى اليوم، كما ستلقى كلمات تدعو الى تحقيق العدالة في هذه القضية.وقبيل أيام من الذكرى، شهدت الشوارع المحيطة في المرفأ زحمة غير اعتيادية تبين انها ناجمة عن تصوير فيلم وثائقي قصير عن انفجار 4 آب سيتم عرضه للمناسبة.