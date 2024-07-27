القدر يفاجئ اللبناني هادي حبيب في فرنسا.. وبسببه منافسه البطل يغيب عن افتتاح الأولمبياد

انطلقت دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في نسختها الـ33 تاريخيًا لعام 2024 مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس، بعرض افتتاحي غير مسبوق على نهر السين، وذلك للمرّة الأولى بعيداً عن الملعب الرئيسي.

وكان لافتًا في الحفل، علم لبنان الذي رفرف عاليًا مع بعثة بلاد "الأرز"، التي قد تكون هي الأكبر بين البعثات العربية الآسيوية، وذلك بعدما ضمن العديد من نجوم الرياضة اللبنانية تأهّلهم إلى تلك الألعاب.

لبنان يبدأ منافسات الأولمبياد بلعبتي التنس والطاولة

منافسات بعثة لبنان هذه تنطلق اليوم السبت في لعبتي التنس وكرة الطاولة، حيث يلتقي لاعب التنس هادي حبيب ( المصنف 275عالمياً ) في مباراة صعبة وغير متكافئة مع نجم اللعبة الإسباني المحترف كارلوس ألكاراز ( المصنف ثالثاً عالمياً والفائز بلقب النسختين الأخيرتين من بطولتي رولان غاروس وويمبلدون) إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت بيروت. كما يخوض اللاعب اللبناني المقيم في برلين بنجامين حسن، والذي يعدّ من أبرز 5 لاعبي تنس محترفين في ألمانيا، مباراته أيضاً مع الأميركي كريستوفر أوبنكز في نفس التوقيت وذلك على ملاعب رولان غاروس.

من جهتها، تخوض بطلة غرب آسيا والعرب بكرة الطاولة ماريانا سهاكيان، مباراتها الأولى مع الصينية زهينغ زنغ عند الساعة 45: 16 بعد الظهر بتوقيت بيروت.

القدر يفاجئ حبيب

وكان من المقرّر أن يخوض حبيب، أحد أبرز الوجوه في عالم الكرة الصفراء، منافسات الزوجي فقط إلى جانب مواطنه بنجامين حسن، المصنف 143 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، إلاّ أنّ القدر خبأ له مصيراً مغايراً اذ بعد انسحاب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة في الفردي، انتقل لخوض غمار هذه الفئة كبديل، ووجد نفسه من دون سابق إنذار بمواجهة ألكاراز (21 عاماً) الفائز بأربعة ألقاب كبرى، في الدور الأول من منافسات كرة المضرب في أولمبياد باريس.

لكن حبيب الذي سيدوّن اسمه في السجلات الأولمبية كأوّل رياضي يمثل لبنان في كرة المضرب، سيبذل قصارى جهده بمواجهة الإسباني وفق ما قال لوكالة "فرانس برس".

وعن الخطة التي يمكن أن يعتمدها بمواجهة ألكاراز، قال "من الناحية التكتيكية لدي الكثير من المباريات وسأحاول أن أشاهد بعضها لمعرفة ما يمكنني فعله. أنا متحمّس للحصول على هذه الفرصة للعب وتمثيل لبنان الذي يعني لي الكثير".

وأضاف اللاعب اللبناني المولود في هيوستن الأميركية، حيث تعلّم فنون ضرب الكرة الصفراء وما زال يتمرّن، قبل أن يقرّر تمثيل بلده الأم: ":أريد أن أطلب من الجميع في باريس القدوم ومشاهدة المباراة، كما اطالب من هم في لبنان بدعمي. سأكون مقدّرًا لذلك كثيرًا".



بسب حبيب.. ألكاراز يغيب عن افتتاح الأولمبياد



ويبدو أن مواجهة حبيب تُشغل بال ألكاراز كثيرًا، حتى أعلن نجم التنس الإسباني غيابه عن حفل افتتاح الأولمبياد،من أجل التركيز على مشاركته الأولى بالألعاب الأولمبية في "فردي الرجال"، أمام اللاعب اللبناني.

ورغم تحضيرات ألكاراز المرشّح بقوّة للتتويج بذهبية واحدة على الأقل في أولمبياد باريس 2024، بعد تتويجه هذا العام بلقبَي رولان غاروس وويمبلدون، سيحاول حبيب أن يُفرح بلده الذي يمرّ بأوقات عصيبة، ويعيد البسمة مع رفاقه إلى كل لبنان عبر ميداليات فرنسا.