Advertisement

لبنان

لبنان حاضر في خطاب نتنياهو.. بين الدبلوماسية والحرب!

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
27-07-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1227088-638576707085833492.jpeg
Doc-P-1227088-638576707085833492.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعاد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس الأميركي في واشنطن، بكلّ ما انطوى عليه من شعبوية في مكانٍ ما، واستعراض في آخر، على وقع التصفيق المبالَغ به في الداخل، والمظاهرات المندّدة بحروبه في الخارج، أسهم "الحرب" إلى أعلى مستوياتها، إن جاز التعبير، بحديثه عن صراع بين الخير والشرّ، وبين البربرية والحضارة، وإصراره على أنّ إسرائيل تقاتل عن الولايات المتحدة نفسها.
Advertisement
 
وتمامًا كالاستعراض الذي اتسم به الخطاب في مقاربة الوضع في غزة، التي دعا إلى أن تكون "منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين" على حدّ وصفه، من دون أن يقدّم خطة حقيقية وجادة لمرحلة ما بعد الحرب، أو ما يصطلح على وصفه بـ"اليوم التالي"، جاء حديثه في الملفّ اللبناني، في شقّين، حيث كرّر مرّة أخرى "ثابتة" أنّ إسرائيل ستقوم "بكلّ ما يجب أن تفعله" لإعادة الأمن عند حدودها الشمالية، "وإعادة الشعب إلى منازلهم سالمين آمنين"، وفق تعبيره.
 
ومع أنّ نتنياهو أعطى الأولوية في كلمته للدبلوماسية لتحقيق ذلك، فإنّ وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنّه يسعى للحصول على "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية للتحرك في لبنان، إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسي، علمًا أنّ الرجل حرص في خطابه على وضع القتال في لبنان في إطار "المعركة الشاملة" ضدّ إيران، باعتبار أنّ إسرائيل عندما تقاتل حزب الله والحوثيين وحماس فهي تقاتل إيران، لمنعها من مواجهة أميركا، وفق توصيفه.
 
"استعراض" نتنياهو
 
مع أنّ وقع خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي جاء أقلّ من المتوقع، خصوصًا في ضوء المقاطعة اللافتة التي اصطدم بها في صفوف العديد من النواب، بما في ذلك المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، وعلى وقع التظاهرات المندّدة بالحرب التي يشنّها على قطاع غزة، والإبادة الجماعية التي تُمارَس ضدّ الفلسطينيين، فإنّ كلامه بصورة عامة، بدا برأي كثيرين، استعراضيًا بالدرجة الأولى، يقوم بشكل أساسي على "البروباغندا".
 
في هذا السياق تحديدًا، يُفهَم تركيزه على القول إنّ إسرائيل تخوض "معركة" الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، باعتبار أنّ المعركة الأساسية هي ضدّ أميركا، وأنّ إسرائيل هي الأداة، وهو ما يعني أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تقفا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق الانتصار، منبّهًا إلى أنّ إيران تريد السيطرة على الشرق الأوسط، وتستخدم "حزب الله" والحوثيين وغيرهم من أجل تحقيق هذا الهدف، ولذلك يجب منعها من امتلاك سلاح نووي.
 
وفي السياق "الاستعراضي" نفسه، يمكن فهم حديث نتنياهو عن الجبهة اللبنانية، حيث سعى لتصوير الحرب ضدّ "حزب الله" كجزء من الحرب ضدّ إيران، وهو بهذا الكلام أراد الحصول على "ضوء أخضر" أميركي للمضيّ في المعركة، في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية، وهو واقع الحال مع تمسّك "حزب الله" بمواقفه المبدئية المعروفة، وقد تجلّى ذلك صراحةً بقوله إنّه "عندما نقاتل للدفاع عن أنفسنا فنحن نعلم أن أميركا تحمي ظهرنا".
 
نتنياهو يريد الحرب؟!
 
قد يوحي كلام نتنياهو في هذا الصدد، أنّ إسرائيل باتت تغلّب خيار الحرب ضدّ لبنان على ما عداه، ولا سيما أنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن ترافق مع "تزخيم" ميداني لافت، سواء على مستوى "السخونة" التي شهدتها المعارك على الجبهة الشمالية، أو على مستوى "التحشيد" الإسرائيلي الذي بلغ ذروته، بالتزامن مع الحديث عن مناورة برية يستعدّ لها الجيش الإسرائيلي، تحاكي هجومًا واسعًا على لبنان.
 
لكن، خلافًا للظاهر، يقول العارفون إنّ نتنياهو لا يسعى بالضرورة من خلال هذا الكلام، إلى إطلاق شرارة الحرب على الجبهة اللبنانية، فالأولوية تبقى إسرائيليًا وأميركيًا للاتصالات السياسية والدبلوماسية من أجل "تسوية" النزاع القائم، رغم قناعة واشنطن بأنّ أيّ "خرق" لن يكون مقدورًا عليه قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يبدو أنّ الأميركيون يركّزون عليه بالدرجة الأولى في هذه المرحلة.
 
وإذا كان هناك من يعتقد استنادًا إلى ما تقدّم، أنّ رفع نتنياهو للسقف في كلامه، يأتي في إطار "الحرب النفسية" المستمرّة بينه وبين "حزب الله"، وربما التنافس على تكريس "معادلة الردع"، فإنّ العارفين يشيرون إلى أنّ "حزب الله" أدلى بدلوه أيضًا في هذه المعركة، من خلال فيديو "الهدهد-3" الذي تعمّد نشره بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، في توقيت "مدروس" وفق العارفين، لتأكيد جاهزية الحزب المطلقة لمواجهة العدو، متى تطلب الأمر ذلك.
 
حتى لو كان صحيحًا أنّ نتنياهو سعى في واشنطن للحصول على "ضوء أخضر" من أجل الذهاب إلى حرب ضدّ "حزب الله"، إذا فشلت الاتصالات الدبلوماسية في إبرام "تسوية" تكون مقبولة بالنسبة إليه، فإنّ كلّ التقديرات تشير إلى أنّ مثل هذه الحرب تبقى مُستبعَدة في الوقت الحالي، فأميركا لا تريدها على أعتاب انتخابات تكاد تكون مفصليّة بالنسبة إليها، وإسرائيل نفسها الغارقة في "وحل غزة"، لا تبدو متحمّسة للانتقال إلى "مستنقع لبنان"!
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2024-07-27
05:20 | 2024-07-27
05:11 | 2024-07-27
05:00 | 2024-07-27
04:51 | 2024-07-27
04:35 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24