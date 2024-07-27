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لبنان

بوشكيان: نحمي الصناعي القانوني ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعي

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:39
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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "الاجتماعات الوزارية – النيابية بالاشتراك مع ممثّلين عن الهيئات الدبلوماسية والمجتمع المدني، المخصّصصة للبحث في جدول أعمال محدّد بالإنماء المناطقي والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاج الصناعي والزراعي، ضرورية ومهمّة وتتطلّب متابعة توصياتها في مجلسي النواب والوزراء حتى تحقيقها وبما يؤدي إلى الافادة من الاجماع الحاصل عليها بين القطاعين العام والخاص".
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ونوّه بمبادرة النائب فريد البستاني ودعوته الى الخلوة في دير القمر التي صبّت في هذا الإطار، و"هو الحريص على دفع الاقتصاد قدماً وتحريك العجلة الانتاجية انطلاقاً من ترؤسّه لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية ومن كونه رجل أعمال ومستثمر ناجح ومقدام يدرك أهمية وضع خارطة طريق بهذا الاتجاه".
وقال بوشكيان إنّه لمس من المشاركين اعتزازهم بالقطاع الصناعي المتنامي والذي يتوسّع تدريجاً كمّاً وانتاجاً ونوعية وجودة واستهلاكاً محلياً وتصديراً إلى الخارج.
وشرح الأهداف التي وضعها مع فريق العمل من أجل تحصين الصناعة وحماية الصناعي القانوني ومحاصرة المخالفين غير المرخّصين حتى ايقافهم عن العمل. 
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