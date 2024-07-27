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لبنان

العبسي التقى المدير العام للجمارك

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:31
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي يرافقه عضو المجلس السياسي بسام خلف، في حضور الكاتب والإعلامي روني ألفا.
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واشار عبد الهادي الى انه "اطلع صاحب الغبطة على تطورات الاوضاع الميدانية والسياسية في غزة كما اوضح له مسار  المفاوضات لانهاء الحرب المدمرة".

ثم التقى العبسي المدير العام للجمارك ريمون خوري في زيارة بروتوكولية تم خلالها التطرق الى الشؤون العامة في البلاد .

كذلك استقبل رئيس لجنة مراقبة شركات التأمين السيد نديم الحداد واطلع منه على تحديات القطاع.

الى ذلك استقبل العبسي وفدا من بلدية القاع ضم الدكتور طوني وهبه والمحامي نقولا مطر والدكتور داني نعوس واطلع منهم على الاوضاع في القاع والجوار وضرورة تحسين الاوضاع المعيشية للسكان.

ومن زوار العبسي الدكتور جورج شعبان.
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