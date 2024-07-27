بسبب بيع المخدرات.. إشكال في مخيم البداوي

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وقع إشكال منتصف ليل امس في مخيم البداوي بين كل من المدعو "م.خ" فلسطيني الجنسية والمدعو "و.س" فلسطيني أيضا، تطور الى اطلاق نار بين الطرفين من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24."وبحسب ما افادت المصادر فان الاشكال ناتج على خلفية بيع مخدرات بين الطرفين.