Advertisement

لبنان

بسبب بيع المخدرات.. إشكال في مخيم البداوي

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1227128-638576779299743578.jpg
Doc-P-1227128-638576779299743578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال منتصف ليل امس في مخيم البداوي بين كل من المدعو "م.خ" فلسطيني الجنسية والمدعو "و.س" فلسطيني أيضا، تطور الى اطلاق نار بين الطرفين من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24."

وبحسب ما افادت المصادر فان الاشكال ناتج على خلفية بيع مخدرات بين الطرفين.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2024-07-27
07:22 | 2024-07-27
06:53 | 2024-07-27
06:44 | 2024-07-27
06:27 | 2024-07-27
05:22 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24