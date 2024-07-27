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لبنان

توقيف مطلوب سوريّ خطير في البقاع... هذا ما ضبطته شعبة المعلومات معه (صور)

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:11
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين الخطرين في المناطق اللبنانية كافة، ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات والمتابعة الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان أحد المطلوبين الخطرين في البقاع ويدعى:
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م. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري)
من أصحاب السوابق بجرائم خطف ومخدرات ومطلوب بجرم سرقة سيارة، وهو من الاشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة ببندقية حربية وقنبلة يدويّة.

على أثر ذلك، وُضِعَت خطة محكمة للعمل على توقيفه.

بتاريخ 11- 07 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة كمينًا محكمًا في محلة مفرق ايعات، نتج عنه توقيف المذكور على متن سيارة رباعية الدفع نوع "تاهو" لون أسود دون لوحات، وضبط بحوزته بندقية كلاشينكوف ملقّمة، وجعبة حربية مع /3/ مماشط معدة للاستعمال، وقنبلة يدوية، ومبلغ /8500/ دولار أميركي من فئة /100/ دولار مزيّفة، وكمية من مادة الكوكايين، ومستندات رسمية مزوّرة، و/3/ هواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيّفة وسرقة سيارات، كما اعترف أنه أقدم سابقا على حرق سيارة ومستودع في منطقة البقاع الغربي، وأنه يتنقّل بهويات مزورة، كما أفاد انه يتعاطى المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.   
 
 
 
 
 
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