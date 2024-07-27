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لبنان

بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:27
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم السبت، أنها عمدت احترازياً إلى توقيف مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم أمس الجمعة لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى في المعمل ذاته، بما يفضي في المحافظة على التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان لأطول فترة.
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وفي بيانٍ لها، قالت المؤسسة: "لما كان لم يتم تخصيص حتى تاريخه أي شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، ليتم مبادلتها من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بشحنة من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك خلال شهر تموز أو آب 2024، ولحين حل المسألة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين بصورة نهائية، وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها عمدت احترازيًا إلى توقيف قسريًا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم أمس الجمعة الواقع فيه 26/07/2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى في معمل الزهراني، بما يفضي في المحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ) لأطول فترة ممكنة، آملةً استطاعة المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب الانقطاعات الشاملة قدر الإمكان خلال تلك الفترة؛ على أن يعاد وضع تلك المجموعة في الخدمة، عند توريد شحنة من مادة الغاز أويل لصاح المؤسسة في أقرب فرصة".

وختمت: "عليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".
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