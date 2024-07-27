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لبنان
ستريدا جعجع: افتتاح "مهرجان الزهور" في حصرون يمثل مقاومة
Lebanon 24
27-07-2024
|
08:19
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شاركت النائبة ستريدا جعجع في افتتاح "مهرجان الزهور" الذي تنظمه "لجنة المرأة" في بلدية حصرون.
وخلال المهرجان، اكدت ستريدا في كلمة لها "فخرها الكبير بالوجود في بلدة حصرون التي تتكىء على تاريخ نفتخر به"، مشيرةً إلى "أهمية الاحتفال بافتتاح مهرجان الزهور الذي أطلقته لجنة المرأة في بلديّة حصرون في العام 2017 ولا تزال مستمرّة في تنظيمه حتى اليوم".
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ولفتت إلى أن "حصرون التي وصفها الجنرال شارل ديغول بـ"وردةِ الجبل" لجمال طبيعتها وبيوتها المكللة بالقرميد وموقعها المطل على وادي القديسين، تستضيف هذا المهرجان الذي يستقبل الزوار من مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرة إلى أن "هذا المهرجان ليس مجرد نشاط عابر في ظل أكبر أزمة سياسية واقتصادية ومالية يمر بها بلدنا الحبيب لبنان، بل هو صورة أمل وفرح وتحدٍ للواقع القائم اليوم".
وشددت على أن "هذا المهرجان يمثل مقاومة بحد ذاتها، مقاومة ثقافية وفنية وحضارية"، معتبرةً أنه "يعبر عن تجذر أهلنا في أرضهم ويشجع الحركة السياحية في منطقة بشري، خصوصاً وأن العمل على تأمين وتجهيز البنى التحتية والتنموية فيها استمر لسنوات، بحيث باتت المنطقة مهيأة وجاهزة لتنظيم مثل هكذا مهرجانات وأشهرها مهرجانات الأرز الدولية".
وقالت: نحن كجماعة، قسى الدهر علينا، إلا أننا لم نستسلم وقاومنا وكسرناه. نحن كجماعة، لم نأخذ صفةَ سياديين بالخطب الرنانة على المنابر وبالكلام المعسول وإنما بالتضحية والشهادة وبذل الذات. من هذه الخلفية عملنا على إحداث الفرق في منطقتنا في محطات عدة وحولناها إلى نموذج للجمهورية القوية".
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