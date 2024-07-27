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لبنان

ردّاً على "غارة مركبا"... "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بالطائرات

Lebanon 24
27-07-2024 | 08:31
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "رداً على الاعتداء ‏‏والاغتيال الذي قام به العدوّ الإسرائيلي في بلدة مركبا، شنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح، واصابت خيمهم واوقعت فيهم اصابات ‏مؤكدة".
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