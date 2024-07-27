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لبنان

لسالكي طريق الجية - صيدا... إليكم هذا التحذير العاجل

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:03
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طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد الجية باتّجاه صيدا، بسبب تسرّب مادة المازوت.
 
 
 
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