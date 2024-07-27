وزارة الإعلام تنظم معرضًا لـ 40 ألف صورة التقطها مهندس يوناني للبنان في العام 1958

افتتح تجمع المصورين في اهدن وبشري معرضهم الاول بعنوان "لما الصورة بتحكي" برعاية وزير الاعلام المهندس زياد المكاري وحضوره، في اوتيل ابشي – اهدن.



وكانت كلمة لوزير الاعلام استهلها بلفتة "لما تعيشه اهدن في زمن تطويب البطريرك اسطفان الدويهي من أجواء فرح وسلام واللمسة الذهبية في صور الطوباوي العتيد المنتشرة في احياء اهدن والصور التي تزين شرفات وأسطح المنازل والتي تضفي لمسة راقية تشبه الحدث التاريخي المميز".

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وأعلن مشروعا تقوم به وزارة الاعلام له علاقة بالصورة، وقال: "سنة ١٩٥٨ كلفت الدولة اللبنانية مهندسا معمارياً يونانياً يدعى قسطنطينوس توكسيانوس للقيام بمخطط توجيهي للاسكان وحين وصل لبنان تفاجأ بعدم وجود مستندات او خرائط او تراخيص وغير ذلك من اللوازم لتنفيذ المشروع فقرر تصوير لبنان واخذ حوالى 20 الف صورة في كافة المناطق اللبنانية ولمواقع عديدة. لذا قررت وزارة الاعلام تنظيم معرض كبير له في بيروت وإصدار كتاب يحتوي على ٦٠٠ صورة. وقمت لهذه الغاية بزيارة اليونان والاجتماع بأعضاء مؤسسته، ولحسن الحظ تعرفت على ابنته التي افادتني بأن ارشيف والدها من الصور عن لبنان يبلغ ٤٠ الف صورة وليس ٢٠ الفا، وهذا ما نعتبره إرثا للبنان واللبنانيين ورسالة للشباب اللبناني الذين لا يعرفون لبنان القديم الذي هدم على يد لبنانيين."



أضاف: "على أمل أن يكون المعرض في بيروت في تشرين الاول او الثاني اهم رسالة أن لبنان بلد جميل ويستحق أن نحييه"، آملا ان يرى المكاري "نشاطا مشابهاً في بشري والشمال."