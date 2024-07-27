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لبنان
أرسلان استقبل جربوع.. وبحث بالأوضاع في السويداء
Lebanon 24
27-07-2024
|
10:01
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استقبل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع ووفدا من المشايخ، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب لواء جابر، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة، وللأوضاع في محافظة السويداء في سوريا.
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وكان شيخ العقل جربوع قد زار مدينة عاليه، معزيا بالمرجع الروحي الشيخ أبو مسعود هاني جابر.
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