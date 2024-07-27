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لبنان

الحلبي: إجراء الامتحانات الرسمية كان مليئاً بالعقبات لكنه أُنجز

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:33
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برعاية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، افتتحت ثانويّة "الإشراق" المتن، معرضها الطالبي.
 
 
وفي كلمة له، أثنى صاحب الرّعاية الحلبي على دور الإشراق التربوي والأخلاقي والقيمي في مجتمعنا، ذاكرا عمق العلاقة الصادقة مع مشايخ الإشراق، كما نوّه بالدور الذي تقوم به الإشراق المتن على صعيد المتن الأعلى والجرد.
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وأشار إلى التحديات التي تواجه الوزارة والعمل التربوي، في ظل هذا الواقع الإقتصادي المرير. 

كما وحيّا تلاميذ الجنوب "الصامد والأبي"، معتبرا أن "إجراء الإمتحانات الرسمية للمرحلة الثانوية على صعيد لبنان كان عملا محفوفا بالعقبات، إلا أنه أُنجز". 
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