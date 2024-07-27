إطلاق عدد كبير من الصواريخ من جنوب لبنان باتّجاه إسرائيل

أفادت "الميادين" عن إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتّجاه إصبع الجليل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من مستوطنات الشمال.

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وأضافت أنّ الصليات الصاروخية استهدفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها.