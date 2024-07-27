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لبنان

إطلاق عدد كبير من الصواريخ من جنوب لبنان باتّجاه إسرائيل

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:38
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أفادت "الميادين" عن إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتّجاه إصبع الجليل.
 
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من مستوطنات الشمال.
 
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وأضافت أنّ الصليات الصاروخية استهدفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها.
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