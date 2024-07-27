ياسين: التعافي في لبنان يجب أن يكون أخضر ومستدامًا

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اختتمت الحركة البيئيّة اللبنانيّة (LEM)، مشروعها بعنوان "تعزيز الاقتصاد الأخضر على مستوى البلديات نحو المسار الأخضر في لبنان"، في حفل ختامي أُقيم في فردان، برعاية وحضور وزير البيئة ناصر ياسين.وفي كلمة له، اعتبر وزير البيئة ان "التعافي في لبنان يجب أن يكون أخضر ومستدامًا"، معتبراً أن "احد الاسباب التي أدت إلى حصول أزمة في لبنان، هي ان الحكومات السابقة لم تبن اقتصادًا يرتكز على الإستدامة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".واعتبر أن "الإستثمار في البيئة المستدامة هو استثمارٌ مربحٌ ماديًا وعائداته البيئية والصحية مرتفعة، وأن النجاح في الإقتصاد الأخضر يتركز على ثلاث عناوين رئيسية وهي إدارة الموارد الطبيعية، منها المحميات والمواقع الطبيعية والاستثمار فيها. الاقتصاد الدائري وهو تحويل بعض المخلفات إلى قيمة اقتصادية، واخيرًا الانتقال نحو الطاقة البديلة الذي يفيد البيئة والاقتصاد".وتخلل المؤتمر جلستا حوار، الأولى بعنوان: الاقتصاد الأخضر على المستوى البلدي: سياسات واستراتيجيات نحو الاستدامة في لبنان، ادارها مستشار الحركة البيئية أيمن دندش، وتحدث فيها كل من المحافظ الترك، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة خبيرة في قسم الزراعة المهندسة سهام ضاهر، مسؤول برنامج قطاعات التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي سليم روحانا.أما الجلسة الثانية فهي بعنوان: التجارب والمبادرات البلدية والخاصة في تطبيق الاقتصاد الأخضر: نحو مدن مستدامة في لبنان ادارتها الخبيرة في التواصل ميرا عثمان وتحدث فيها كل من رئيس بلدية القرعون رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر، المدير التنفيذي للعمليات في Berytech رامي بو جودة ، مدير محمية أرز الشوف نزار هاني، عضو مؤسس في مصنع "العلا" لتدوير الاطارات المهندس احمد شمس الدين.