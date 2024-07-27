إستشهاد 4 أشخاص... فيديو يُظهر لحظة إستهداف طائرة إسرائيليّة لمبنى في كفركلا

#عاجل 🟡 جيش الدفاع أغار على مبنى عسكري ومستودع أسلحة في كفركلا تواجد داخلهما مخربون من حزب الله



🟡خلال اليوم رصدت قوة من الوحدة 869 خلية مخربين تدخل إلى مبنى عسكري ومستودع أسلحة يستخدمه حزب الله الإرهابي في منطقة كفركلا لتقوم طائرة حربية بعد وقت وجيز من الرصد بقصف المبنى… pic.twitter.com/tLH4eo9Xsp