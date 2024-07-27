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لبنان

جنود إسرائيليون داخله.. "حزب الله" يضرب مبنى في مُستعمرة إسرائيليّة

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:17
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أعلن الاعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، السبت، أنهُ "رداً على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات الجيش الاسرائيلي على القرى الجنوبية وآخرها في بلدة كفركلا، استهدفت عناصر الحزب مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكل مباشرة، واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح".
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