جنود إسرائيليون داخله.. "حزب الله" يضرب مبنى في مُستعمرة إسرائيليّة

أعلن الاعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، السبت، أنهُ "رداً على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات الجيش الاسرائيلي على القرى الجنوبية وآخرها في بلدة كفركلا، استهدفت عناصر الحزب مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكل مباشرة، واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح".

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