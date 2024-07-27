لمن يريد سلوك طريق جونيه.. إقرأ هذا الخبر

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة".

Advertisement