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لبنان

لمن يريد سلوك طريق جونيه.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:34
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أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة".
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