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لبنان

باسيل: نتمنى تجاوز هذه الظروف الصعبة والمهم أن تكون هناك وحدة وطنيّة

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:59
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نُظم لقاء شعبي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارة رئيس بلدية بنواتي محمد كامل.

وكانت كلمة لباسي أشار فيها الى أن "زيارة صيدا وجزين هي انفتاح وتلاقّ مع أهلنا ببنواتي وصيدا"، مؤكداً أنه "يجب ألا يشعر أهالي بنواتي أو غيرهم بأنهم أقلية وبأن صوتهم الانتخابي ليس مهماً".
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ولفت الى أنه "في المحطات الصعبة لا يمكن أن ننقسم على الأساسيات في البلد"، مضيفاً: "نتمنى أن نتجاوز هذه الظروف الصعبة الى ظروف أفضل وأينما أردتم أن تكونوا بالسياسة، هذا حقكم، المهم أن تكون هناك وحدة وطنية".

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