باسيل: نتمنى تجاوز هذه الظروف الصعبة والمهم أن تكون هناك وحدة وطنيّة

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وكانت كلمة لباسي أشار فيها الى أن "زيارة صيدا وجزين هي انفتاح وتلاقّ مع أهلنا ببنواتي وصيدا"، مؤكداً أنه "يجب ألا يشعر أهالي بنواتي أو غيرهم بأنهم أقلية وبأن صوتهم الانتخابي ليس مهماً".ولفت الى أنه "في المحطات الصعبة لا يمكن أن ننقسم على الأساسيات في البلد"، مضيفاً: "نتمنى أن نتجاوز هذه الظروف الصعبة الى ظروف أفضل وأينما أردتم أن تكونوا بالسياسة، هذا حقكم، المهم أن تكون هناك وحدة وطنية".