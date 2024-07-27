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لبنان

رسمياً.. إليكم موعد صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة

Lebanon 24
27-07-2024 | 12:09
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة سوف تصدر بحدود منتصف هذه الليلة.
ولفت البيان إلى أنّ المديرية العامة للتربية وخصوصا دائرة الامتحانات الرسمية تعمل بكامل طاقمها للتدقيق في العلامات، داعياً الأهالي والمرشحين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تعمل على فبركة مواعيد لإصدار النتائج وهي غير صحيحة برمتها.
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وذكر المكتب الإعلامي بالدعوة التي وجهها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى الأهالي والمرشحين بعدم إطلاق النار وارتكاب المخالفات وتعريض سلامة الناس للخطر، لأن النجاح مناسبة للفرح والاعتزاز، وليس لتحويلها إلى مآتم . 
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على النتائج هو: results.mehe.gov.lb.
 
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