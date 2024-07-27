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لبنان

المطران بونجم: نشجب إنتهاك مقدساتنا باسم الحرية في "أولمبياد باريس"

Lebanon 24
27-07-2024 | 12:49
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أصدرَ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم، بياناً وجهه إلى كهنة وأبناء وبنات أبرشية أنطلياس المارونية، وجاء فيه: "يشكل الحقد تجاه المسيحيين والتجديف على يسوع المسيح الذي ظهر في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، العاصمة المفترضة للحضارة، عاصمة بنت الكنيسة البكر، إنحطاطا جديدًا لمجتمعنا البشري".
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وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشجب هذا العمل الدنيء وهذا التدنيس القذر الذي ينتهك كلّ مقدساتنا باسم الحرية والتعبير الحر وهو يهين أيضًا روح الألعاب الأولمبية التي وُجدت أصلاً لجمع الشعوب على المحبة والإحترام المتبادل".

وأردف: "تعويضًا عن هذا التجديف المقصود ندعو أبناء كنيستنا أن يصوموا ويصلّوا ويجدّدوا عبادتهم للقربان المقدّس ولقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر كي يُعبد يسوع ويكون محبوبا حيث ما وُجد الإنسان".
 
وختم: "نشكرك يا رب على نعمة الإفخارستيا والعشاء السري.. نشكرك على محبتك لنا ومغرفتك لكل الإهانات التي تقبلها من أجل خلاصنا".

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