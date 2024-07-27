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لبنان

عن لبنان وضربة مجدل شمس.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
27-07-2024 | 13:45
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أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بياناً سرد فيه تفاصيل متعلقة بحادثة سقوط صاروخٍ في بلدة مجدل الشمس بالجولان السوري المحتل، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح.
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وقال جيش العدو إن "صاروخاً ثقيلاً انفجر في ملعب كرة القدم حيث كان أطفال يمارسون الرياضة هناك"، مشيراً إلى أن إطلاق الصاروخ جاء عقب تصفية عناصر من "حزب الله" في منطقة كفركلا - جنوب لبنان.
 
إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي: "بناء على تقييم الوضع في الجيش والمعلومات الاستخبارية الواردة لدينا، يتضح أن حزب الله يقف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت ملعب كرة قدم في مجدل شمس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين ومن بينهم أطفال".
 
من ناحيتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، كشفت أنَّ أنظمة الدفاع الجوي واجهت صعوبة في اعتراض الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ سلاح الجو يحقق في القضية ولم يتم فرض أي قيود على المستوطنة من قبل قيادة الجبهة الداخلية.
 
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى تقييماً للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وكبار أعضاء مؤسسة الدفاع، وذلك في أعقاب حادثة مجدل شمس.
 
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان يجري تقييماً للوضع مع قيادة المنطقة الشمالية القائد أوري غوردين، وقائد القوات الجوية تومر بار وأعضاء آخرون في منتدى هيئة الأركان العامة.
 
إلى ذلك، أجرى العميد يائير بلاي، قائد الفرقة 210 المسؤولة عن قطاع الجولان، تقييماً للوضع في مركز العمليات في مجدل شمس، مع قائد مركز الجبهة الداخلية لقيادة الشمال وقادة آخرين.
 
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