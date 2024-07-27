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لبنان

وصف أشخاصاً بـ"الكلاب".. تصريحٌ ناري لوهاب بعد ضربة "مجدل شمس"

Lebanon 24
27-07-2024 | 14:05
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علَّق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب على الضربة التي طالت بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل، اليوم السبت، والتي أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح.
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وفي منشورٍ له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وهاب: "مجدل شمس البلدة التي حافظت على هويتها وعروبتها وتمسكها بسوريا تدفع اليوم ثمناً كبيراً. تحية لأهلنا في مجدل شمس والعزاء لأهالي الشهداء ولنتبين بالبداية ماذا حصل".
وأردف: "لبعض كلاب وسائل التواصل: الشهداء في الجولان عرب سوريين وحافظوا على هويتهم العربية منذ العام 67 وهم أشرف منكم لأنهم حافظوا عليها دون مقابل ولم يقبضوا مثلكم ثمن كلامهم. الأفضل أنو يربطوكن أصحابكم ما حدا بدو فتنة".
 
 
 
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