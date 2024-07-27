بري يتلقى إتصالاً مهماً.. كيف علّق على بيان "الحزب" بشأن ضربة مجدل شمس؟

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، ولهذه الغاية تلقى إتصالاً من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.

وخلال الاتصال، أكد بري أن لبنان يتعرض منذ ما يزيد عن 9 أشهر لعدوان إسرائيلي مُتواصل لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دولياً (الفسفور الأبيض) المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والإعلامية.

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