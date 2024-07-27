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لبنان

بري يتلقى إتصالاً مهماً.. كيف علّق على بيان "الحزب" بشأن ضربة مجدل شمس؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 14:49
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تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، ولهذه الغاية  تلقى إتصالاً من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.
وخلال الاتصال، أكد بري أن لبنان يتعرض منذ ما يزيد عن 9 أشهر لعدوان إسرائيلي مُتواصل لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دولياً (الفسفور الأبيض) المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والإعلامية.
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وأشار بري إلى أنه على الرغم من هذه الإنتهاكات الفاضحة والصريحة لمندرجات القرار 1701، إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمون بهذا القرار وبقواعد الإشتباك بعدم استهداف المدنيين، وأردف: "إنّ نفي المقاومة لما جرى اليوم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع هذا الإلتزام وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عن ما حصل".
 
 
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