عن "حرب لبنان".. إقرأوا آخر تصريحٍ إسرائيليّ!

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المؤسسة الأمنية في تل أبيب قولها إنه "سيكون هناك ردّ فعل إسرائيلي على ضربة مجدل شمس، لم نشهده حتى الآن خلال الحرب".

بدروه، صرّح مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ ردّ تل أبيب ضدّ "حزب الله" سيكونُ قوياً عقب الضربة، لكن تل أبيب لا تنوي إشعال حرب.

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من ناحيته، قال مسؤولٌ أميركي لموقع "أكسيوس" الأميركي إنَّ "ما حدث اليوم قد يكون الشرارة التي كُنا قلقين بشأنها وحاولنا تجنبها لـ10 أشهر".

كذلك، ذكر الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إنَّ "إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن تشعر بقلقٍ بالغ من أن يؤدي الهجوم الصاروخي من لبنان على الجولان إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".







