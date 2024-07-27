نتنياهو يُهدد: "حزب الله" سيدفع ثمناً غالياً بعد ضربة "مجدل شمس"

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إتصالاً، السبت، بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف، وذلك للوقوف عند حادثة سقوط صاورخ في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.

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ووفق بيانٍ صادر عن مكتب نتنياهو، فقد "أعرب الأخير خلال إتصاله بظريف، عن صدمته العميقة لمقتل أطفال وأشخاص أبرياء على يد حزب الله".

وطلب نتنياهو من ظريف أن ينقل، نيابة عن الشعب الإسرائيليّ بأكمله، التعازي إلى عائلات الضحايا وإلى الطائفة الدّرزية برمتها، مشيراً إلى أن "حزب الله سيدفع ثمناً غالياً مقابل الهجوم الصاروخي الذي قتل أطفالاً في مجدل الشمس".