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لبنان

هل توقفت الملاحة الجوية في لبنان؟ وزير الأشغال يكشف

Lebanon 24
27-07-2024 | 16:12
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قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تصريح، السبت، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي بشأن توقف الملاحة الجوية في أجواء المنطقة اللبنانية.
وأكد حمية أن حركة الطيران طبيعية ولا صحة لما يجري تداوله على الإطلاق.
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