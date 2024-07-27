من زار مجدل شمس بعد قصفها؟ إليكم الصورة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنهى تقييماً موسعاً للوضع عند الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب حادثة قصف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل بصاروخٍ أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 بجروح.

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وذكرت الصحيفة أن غالانت اجتمع مع عددٍ من المسؤولين الأمنيين أبرزهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس جهاز "الشاباك" رونان بار، ورئيس جهاز "الموساد" دادي بارنيا.

وخلال النقاش، عرض المسؤولون على غالانت العمل ضدّ "حزب الله" رداً على حادثة مجدل شمس، وما جرى هو أن وزير الدفاع حدّد اتجاهات العمل ووجه جهاز الأمن وفقاً لذلك.

في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين تقييماً للوضع مع قائد الفرقة 210 اللواء يائير بلاي وقادة آخرين في مركز العمليات في مجدل شمس.

وذكر مُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ المسؤولين الأمنيين زاروا منطقة الضربة وتحدثوا مع الأهالي.